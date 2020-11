Incidente sul raccordo Salerno-Avellino: traffico in tilt

Brutto incidente, stamattina, sul raccordo Salerno-Avellino, poco prima della galleria di Cologna. Per cause da accertare, si è verificato un sinistro di cui non si conosce l'esatta dinamica. Danni ingenti ad un'auto ferma sulla carreggiata dove, oltre al 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

I disagi

Lunghe code, intanto, per chi proviene dalla Napoli- Salerno e dalla Salerno-Reggio a causa dell'incidente: disagi per gli automobilisti. Si indaga, intanto, per ricostruire l'accaduto.

Foto di Gerardo Scafuro