Salerno, incidente tra ciclista e un'auto: giovane soccorso dal 118

E' notizia di oggi di un incidente verificatosi tra un ragazzo in sella alla sua bici ed un'automobile a Pastena, in via Trento, nel quartiere della zona orientale di Salerno.

L'intervento

I passanti hanno soccorso il ragazzo in bici, che ha avuto la peggio, finendo a terra e ferendosi al capo. Sul posto è poi intervenuta un’ambulanza, per prestare le cure al giovane.