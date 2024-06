Incidente a Salerno, malore alla guida: si schianta contro passaggio a livello

Momenti di paura questa mattina nei pressi del passaggio a livello di via Irno a Salerno. Poco prima delle 10, una donna alla guida di una Fiat Panda ha colpito le sbarre del passaggio a livello mentre si dirigeva verso il cimitero di Brignano, provenendo dalla tangenziale. Fortunatamente, nonostante la leva del passaggio a livello sia finita sui binari, la donna è riuscita a superare il tratto prima dell'arrivo di un treno.

La ricostruzione

Pare che la donna, soccorsa dal 118 ma in buone condizioni, non abbia visto le sbarre abbassarsi a causa di un lieve malore che le ha offuscato la vista mentre guidava. Sul posto sono intervenuti la polizia ferroviaria e la polizia municipale per gestire la situazione e svolgere i rilievi del caso.