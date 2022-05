Incidente frontale tra due auto: ferita una ragazza, coinvolti tre bimbi

Paura, oggi pomeriggio, a Palinuro (Centola), dove un’automobile (Audi) guidata da una ragazza si è scontrata con un’altra vettura (Kia) per cause in corso di accertamento. Il violento impatto è avvenuto in località Saline.

I soccorsi

Fortunatamente non risultano gravi ferite. Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche tre bambini seduti a bordo della Kia. Su dinamica e responsabilità indagano i carabinieri.