Incidente a Salerno, auto si schianta contro un muro: donna in ospedale

Paura, nella zona orientale di Salerno, dove un’automobile è uscita improvvisamente fuori dalla carreggiata in via San Leonardo andandosi a schiantare contro un muro.

I soccorsi

Alla guida c’era una donna, che è stata trasportata al pronto soccorso del Ruggi d’Aragona dov’è stata presa in cura dal personale medico. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte della Polizia Municipale.