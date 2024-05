Brutto incidente, in questo pomeriggio, sotto la galleria di San Mango Piemonte, lungo l'A2, in direzione nord.

Per cause da accertare, un furgone si è scontrato con un tir. Il bilancio è di un ferito: il malcapitato è stato condotto al Pronto Soccorso del Ruggi in codice rosso dai sanitari del Vopi. Si indaga.