Incidente nella notte a San Pietro al Tanagro: 3 feriti, grave il conducente

Brutto incidente, nella notte appena trascorsa, al bivio del rettilineo di San Marzano di San Pietro al Tanagro. Un’auto con a bordo 3 giovani, per cause da accertare, è finita fuori strada.

I soccorsi

Il conducente, il cui tasso alcolemico pare sia risultato superiore alla norma, è stato soccorso dal 118 ed ora è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Polla. Ferite lievi, intanto, per gli altri due che viaggiavano con lui. Indagano i carabinieri, per risalire alle esatte cause del sinistro.