Incidente a San Pietro al Tanagro, straniero investito mentre va in tabaccheria

Tragedia sfiorata, oggi pomeriggio, dove un 57enne di origine magrebina è stato travolto mentre attraversava la strada da un’automobile (Ford Fusion) guidato da un uomo di Teggiano.

La dinamica

Lo straniero aveva appena parcheggiato il suo furgone e stava per recarsi in una tabaccheria quando, improvvisamente, è spuntata la vettura che lo ha investito. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato all’ospedale “Curto” di Polla, dov’è stato preso in cura dai medici. Le sue condizioni di salute, fortunatamente, non sarebbero gravi. Su qAuanto accaduto indagano i carabinieri.