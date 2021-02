Scontro tra auto a San Pietro al Tanagro: ambulanza soccorre due persone

Una donna è stata trasferita all’ospedale “Luigi Curto” di Polla ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Sul posto anche i carabinieri di Polla

Un incidente stradale si è verificato questa sera a San Pietro al Tanagro. Due auto, una Fiat Punto e una Mercedes-Benz Classe A, per cause da accertare si sono scontrate nei pressi del cimitero comunale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso due persone. Una donna è stata trasferita all’ospedale “Luigi Curto” di Polla ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Sul posto anche i carabinieri di Polla