Incidente tra auto e Ape car a San Rufo: un ferito

Paura, la scorsa notte, a San Rufo, dove un’Ape car e un’automobile si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto è rimasto ferito il conducente dell’Ape car, che, fortunatamente, ha riportato solo lesioni e contusioni non gravi.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo i rilievi di rito e aver ascoltato la testimonianza dei due conducenti, hanno avviato le indagini per ricostruire dinamica e responsabilità dell’incidente.