Commercialista investito e ucciso a San Valentino Torio: si indaga su un 19enne

Si chiama Salvatore Nocera, commercialista di Pagani residente a Nocera Inferiore, l’uomo che, sabato sera, è stato travolto e ucciso da un’automobile in via Zeccagnuolo a San Valentino Torio.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 53enne era appena sceso dalla sua vettura (Audi TT)per comprare del cibo presso la camionetta del famoso “O pere e ‘muso” quando, improvvisamente, è spuntata un’altra automobile (Ford Fiesta) che lo ha investito guidata da un 19enne di San Valentino Torio. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono tuttora in corso le indagini dei carabinieri, che, dopo i primi rilievi, hanno ascoltato la testimonianza del giovane alla guida dell’auto che ha travolto il commercialista paganese, che è ancora sotto choc per l’accaduto.