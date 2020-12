Commercialista travolto e ucciso a San Valentino: una perizia per ricostruire la dinamica

Una perizia meccanica, oltre ai risultati dell'autopsia e alla visione di filmati di sorveglianza, poi sarà conclusa l'indagine sulla morte del 53enne Salvatore Nocera, commercialista originario di Pagani e residente a Nocera, morto sabato sera dopo essere stato investito dall'auto guidata da un giovane. La vittima aveva parcheggiato in via Zeccagnuolo, a San Valentino Torio, per andare a comprare del cibo ad una bancarella che si trovava di fronte.

L'incidente

Il 53enne aveva attraversato la strada, finendo per essere travolto da una Ford Fiesta, guidata da un 19enne di San Valentino. Il ragazzo era insieme ad un amico. Il commercialista è morto sul colpo, al punto che l'arrivo dei soccorsi è risultato essere inutile. La Procura di Nocera, con delega d'indagine ai carabinieri del gruppo territoriale di Nocera Inferiore, ha ascoltato il ragazzo alla guida, sotto choc, iscrivendolo nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Il ragazzo avrebbe riferito di non aver visto l'uomo attraversare la strada. L'analisi di video di sorveglianza e i risultati dell'autopsia, insieme ad una probabile perizia meccanica che dovrà ricostruire la dinamica dello scontro, permetterà di accertare a che livello potrebbero essere contestate le responsabilità per il ragazzo. Sull'episodio, il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, ha condiviso un messaggio di cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima. «Si esprimono ai familiari ed agli amici le più sentite condoglianze. Siamo vicini anche al nostro concittadino che era alla guida dell’automobile, nonché alla sua famiglia in questo momento di sconforto e dolore». Stando alle prime informazioni fornite dal medico legale, la morte di Salvatore Nocera sarebbe stata provocata dalle numerose ferite scaturite dal violento impatto con l’automobile guidata dal diciannovenne.