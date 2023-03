Incidente mortale a Sant'Anastasia, in gravissime condizioni una donna di Pagani

Tragico incidente, all'alba di oggi, sulla Statale 162, a Sant‘Anastasia, nel napoletano. Il bilancio è due morti e un ferito grave, nella caranbola che ha visto coinvolte cinque vetture. L’incidente è avvenuto in direzione Nola. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle lamiere i corpi delle vittime. Una giovane, stando alle prime informazioni, è morta sul colpo, mentre un altro giovane è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale del Mare.

Ferita una paganese

Trasportata in gravissime condizioni in ospedale, in particolare, una donna di Pagani che era in auto con una delle vittime. Fiato sospeso per le sue condizioni di salute. Ricoverati anche gli altri tre autisti delle macchine coinvolte nel tamponamento, ma nessuno di loro è in pericolo di vita. La carambola sarebbe nata dopo lo scontro frontale tra due auto. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.