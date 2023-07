Scontro con un pullmino, muore donna incinta e il bimbo che portava in grembo

Donna incinta muore in un incidente. La ragazza, residente a Sassano, di 27 anni era rimasta coinvolta in un incidente nel tardo pomeriggio. Guidava una Fiat 500, che si era scontrata con un bus a nove posti, a Sant'Arsenio, lungo una strada comunale. Era al nono mese di gravidanza. Non ce l'ha fatta neanche il bimbo che portava in grembo.

Il sinistro

La giovane era stata soccorsa da un medico di passaggio, poi trasferita in eliambulanza al Ruggi di Salerno. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale che indagano sulla dinamica dell'incidente.