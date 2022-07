Incidente mortale a Sant'Egidio del Monte Albino: Aniello perde la vita a 18 anni

Tragedia sull'asfalto, oggi pomeriggio, a Sant'Egidio del Monte Albino. Un 18enne, Aniello Longobardi, è morto a seguito di un sinistro stradale in via Ugo Foscolo, tra uno scooter ed un'auto che si è ribaltata. Sul posto i carabinieri, oltre ai sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Le indagini

Accertamenti in corso, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'impatto.