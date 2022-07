Incidente tra auto e bus di linea a Salerno: cinque feriti

Paura, nella tarda serata di ieri, nel quartiere Sant’Eustachio a Salerno, dove un bus di linea (numero 12) si è scontrato con un’automobile per motivi in corso di accertamento.

I soccorsi

L’impatto è stato violento: cinque le persone rimaste ferite fortunatamente non in modo grave. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che potrebbe essere stato causato da una mancata precedenza.