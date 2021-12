Incidente ad Eboli, auto si schianta contro il guardrail: ragazza in ospedale

Tragedia sfiorata, la scorsa notte, in località Santa Cecilia ad Eboli, dove un’automobile (Fiat Punto) è uscita improvvisamente fuori dalla carreggiata andandosi a schiantare contro il guardrail. L’impatto è stato violentissimo.

I soccorsi

Alla guida della vettura, una ragazza di 22 anni di Pontecagnano Faiano, la quale è stata estratta dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco che, successivamente, l’hanno affidata ai sanitari del 118. La malcapitata è stata trasportata subito in ospedale a causa delle ferite riportate. Ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri.