Brutto incidente, stamattina, sulla SS18, tra Ispani e Santa Marina: per cause da accertare, una apecar guidata e una moto guidata da un giovane di Sapri si sono scontrate.

I soccorsi

Ad avere la peggio, il centauro che è stato soccorso e condotto in ospedale dai sanitari, per le cure del caso. Sul posto, anche i carabinieri di Sapri per i rilievi: si indaga.