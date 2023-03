Cinghiale provoca ennesimo incidente nel Vallo di Diano: "Urge intervenire"

Ancora un incidente stradale provocato da un cinghiale nel Vallo di Diano. L’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato tra i comuni di Sanza e Buonabitacolo, dove un’automobile ha travolto e ucciso da un’automobile con a bordo due uomini che, fortunatamente, sono rimasti illesi.

La denuncia

A soccorrerli è stato il consigliere comunale di minoranza di Sanza Antonio Citera che, proprio in quel momento, stava rientrando a casa dopo un incontro avuto in Regione Campania. “Ho immediatamente accostato la mia auto per prestare soccorso e assicurarmi che oltre ai danni inevitabili all’automobile non si fossero registrati effetti negativi sullo stato di salute delle persone – racconta – Purtroppo è l’ennesimo episodio che dimostra la rilevanza del problema da affrontare immediatamente da parte di tutti i rappresentanti istituzionali dato che fortunatamente questa volta non si è registrato un triste epilogo ma avvenimenti del genere potrebbero condurre a conseguenze molto più gravi. Non possiamo più attendere che la questione venga gestita con superficialità in quanto episodi simili si ripetono frequentemente e ogni cittadino è costretto a mettere in pericolo la propria vita anche solo per percorrere tratti stradali che collegano i nostri centri urbani. L’appello, dunque, è rivolto ai vari rappresentanti istituzionali al fine di evitare tragedie ed intervenire sulla questione cinghiali e porre un argine reale alla presenza eccessiva dei medesimi che arrecano continui danni alla popolazione”.