Carabinieri in azione, a Sanza. Un uomo alla guida di un'auto, infatti, ha perso il controllo della vettura, restando coinvolto in un lieve incidente. Dagli accertamenti dei militari, è risultato che l'uomo aveva un tasso alcolemico elevato, per cui è stato denunciato e la sua auto è stata sequestrata. Il monitoraggio continua.