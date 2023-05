Paura, questa mattina, a Sapri, dove due automobili si sono tamponate per cause in corso di accertamento. L’incidente è avvenuto a poca distanza dal cimitero. Una donna è rimasta ferita ed è stata condotta in ospedale: le sue condizioni di salute, comunque, non sarebbero gravi.

Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso le indagini della Polizia Locale.