Un'auto e uno scooter, per cause da accertare, si sono violentemente scontrate

Brutto incidente, oggi pomeriggio, a Sapri, in piazza Marconi a Sapri: per cause da accertare, un'auto e uno scooter si sono scontrati. L’auto proveniente da via Cavalcavia è entrata in collisione con il mezzo a due ruote che arrivava da piazza Plebiscito.

I soccorsi

Ad avere la peggio, il centauro che è stato soccorso dai sanitari del 118. Accertamenti in corso.