Incidente a Sapri: il centauro 14enne trasferito al Cardarelli

E' stato trasferito all’ospedale “Cardarelli” di Napoli, il 14enne di Policastro Bussentino, rimasto ferito ieri pomeriggio, in un incidente a Sapri.

Il sinistro

Il giovane era appena uscito da scuola ed era in moto insieme ad un ragazza, quando avrebbe provato a superare un’auto che viaggiava nella stessa direzione, come riporta Infocilento. Nel sorpasso, la moto sarebbe finita contro una fiancata dell’auto e poi contro il muro. Per il 14enne le condizioni sono apparse subito gravi: soccorso insieme all'altra giovane in moto e condotto inizialmente all'ospedale di Sapri, è stato trasferito ora al Cardarelli. Fiato sospeso per le sue condizioni.