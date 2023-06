Incidente sulla provinciale 104, nei pressi di Sapri: ferito un centauro

Tensione, oggi pomeriggio, lungo la Provinciale 104 che collega Sapri a Rivello: per cause da accertare, si sono scontrari una moto che procedeva in direzione Lagonegro e un camion che trasportava calcestruzzo. Ad avere la peggio, il centauro, come riporta Ondanews: sul posto, i sanitari e i vigili del fuoco.

I soccorsi

Il ferito è stato condotto in ospedale, per le cure del caso. Si indaga per stabilire la dinamica e le cause del sinistro.