Sarno, auto impazzita sfonda gazebo di una cornetteria: straniero nei guai

Tragedia sfiorata, questa mattina, in via Prolungamento Matteotti a Sarno, dove un’automobile, guidata da un uomo di nazionalità straniera, ubriaco, ha sfasciato il gazebo di una cornetteria finendo la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione. Fortunatamente sotto alla struttura non vi erano clienti.

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente stradale e identificato il conducente.

