Incidente a Sarno: bimbo investito da uno scooter

Tensione, ieri, in via Roma, a Sarno: un bambino di 11 anni è stati investito da uno scooter guidato da un giovane.

I soccorsi

Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari per essere affidati alle cure ospedaliere. E il piccolo è stato trasferito dal nosocomio di Sarno, d'urgenza, all'ospedale Santo Bono di Napoli. Indagano, dunque, le forze dell'ordine, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.