Incidente tra auto e moto a Scafati: muore lo chef Alfonso Porpora

Incidente stradale in moto per lo chef Alfonso Porpora. Il 40enne stava raggiungendo l’interporto di Nola dove lavorava al “Pasta bar”, quando per improvvisamente si è schiantato con lo scooter contro un’automobile per cause in corso di accertamento. Il violento impatto è avvenuto sulla Strada Statale 268, all’ingresso del comune di Scafati.

Il dolore e le indagini

Lo chef originario di Gragnano, viveva attualmente ad Agerola con la moglie, la figlia e un altro in arrivo. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano le Forze dell’Ordine sotto il coordinamento della Procura di Nocera Inferiore. La salma è stata condotta presso l’obitorio di Sarno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.