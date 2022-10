Incidente ad Eboli, 18enne in bicicletta travolto da furgone: è grave

Dramma, ieri, ad Eboli, dove un ragazzo indiano di 18 anni è stato travolto da un furgone mentre era in sella alla sua bicicletta in località Serracapilli.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane d’urgenza in ospedale, dov’è tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione. La prognosi è riservata. Intanto, i carabinieri hanno fermato il conducente del veicolo per interrogarlo. Le indagini sono in corso.