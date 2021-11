Incidente sull'A2 del Mediterraneo: camion contro un muro tra Sicignano e Petina

Brutto incidente sulla A2 del Mediterraneo, tra Sicignano degli Alburni e Petina, sulla corsia Sud. Un camion, per cause da accertare, è sbandato finendo contro un muro di contenimento.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 per soccorrere il malcapitato alla guida, la polizia stradale e le squadre Anas. Si indaga, dunque, per ricostruire le cause del sinistro.