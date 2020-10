Incidente a Silla di Sassano: due feriti, si indaga

Brutto incidente, questa mattina, lungo la Strada Provinciale che da Silla di Sassano conduce nella frazione di Varco Notar Ercole. Come riporta Ondanews, per cause in corso di accertamento, una BMW e una Matiz si sono scontrate.

L'intervento

Feriti, i due conducenti, un ragazzo e un’anziana, entrambi del posto: i malcapitati sono stati condotti in ospedale, a Polla, dai sanitari del 118 giunti sul posto. Indagano, dunque, i carabinieri di Sala Consilina per risalire alla dinamica esatta e alle cause del sinistro.