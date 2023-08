Incidente a Pagani: coinvolti due sindaci del salernitano

Tensione, ieri sera, per due sindaci del salernitano, protagonisti di un incidente registrato a Pagani, all'altezza di via Corallo. I primi cittadini di Nocera Inferiore e di Sarno, rispettivamente Paolo De Maio e Giuseppe Canfora, di ritorno dalle celebrazioni in onore di Sant'Alfonso Maria de' Liguori, viaggiavano insieme a bordo dell’auto dello stesso De Maio, quando sono stati tamponati da una vettura che procedeva nel senso di marcia opposto.

Il fatto

Pare che l'auto che con cui si è verificato lo scontro avesse improvvisamente subito un guasto meccanico, sbandando e provocando così il lieve sinistro. Nessuna grave conseguenza per i malcapitati, ad ogni modo, ma solo danni alle vetture.