Incidente all'alba a Salerno: auto sbanda nel sottopasso, due ferite

Brutto incidente stamattina, alle prime luci dell'alba: una Hyunday guidata da una giovane, per cause da accertare, svoltando nel sottopasso che da via Torrione conduce a via Vinciproba, è sbandata, finendo contro il muro del sottopasso stesso.

L'intervento

La conducente è rimasta illesa, mentre le altre due ragazze a bordo si sono ferite: una alla testa e l'altra alla bocca, con tagli profondi. Provvidenziale, l'intervento di un vigile dell'Ivri Sicuritalia di passaggio che ha allertato il 118 e i carabinieri: le donne ferite sono state condotte d'urgenza in ospedale per le cure del caso. Si indaga, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.