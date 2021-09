Incidente tra due auto a Capaccio Paestum: tre feriti, uno è grave

Paura, questa mattina, lungo la Strada Statale 18 a Capaccio Paestum, dove due automobili si sono scontrate in località Spinazzo per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto sono rimaste ferite tre persone, una delle quali in modo grave in quanto ha riportato un profondo taglio ad una gamba.

I soccorsi

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno trasportato il malcapitato all’ospedale di Vallo della Lucania, dov’è stato preso in cura dei sanitari che gli stanno medicando la ferita. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle vetture. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso le indagini dei carabinieri. Inevitabili disagi alla circolazione veicolare.