Incidente sulla statale 691: tir contro auto finisce al di sotto di un cavalcavia

Grave incidente, oggi pomeriggio, alle 16: i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sulla SS 691 al chilometro 14 per un violento scontro tra un autotreno ed un auto. Nell'impatto, il pesante automezzo che trasportava scatole vuote per alimenti è precipitato al di sotto di un cavalcavia alto circa 15 metri. L'autista di 37 anni originario della provincia di Foggia, proveniente da Pontecagnano e diretto a Foggia, è rimasto incastrato tra le lamiere contorte dell'abitacolo. Lunghe e delicate le operazioni per estrarlo e, dopo averlo fatto, i caschi rossi lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti, i quali lo hanno trasportato con l'eliambulanza presso l'ospedale di Salerno.

Il conducente dell'auto di 60 anni originario di Laviano è rimasto ferito ed è stato trasportato dal 118 presso l'ospedale di Oliveto Citra per essere sottoposto a cure mediche.

Sul posto, sono intervenute le squadre del distaccamento di Lioni supportata dall'autogru della sede centrale di Avellino e in aiuto è intervenuta la squadra del distaccamento di Eboli del comando di Salerno e un'altra autogru dal comando di Salerno.

I vigili del fuoco intervenuti hanno dunque messo in sicurezza i veicoli incidentati. Sul posto, presenti la Guardia di Finanza, il Soccorso Alpino di Sant'Angelo dei Lombardi e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi.