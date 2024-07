Incidente lungo la statale 18, a Capitello: tre feriti

Brutto incidente, intorno alle 13, lungo la statale 18, all'altezza di Capitello, frazione di Ispani. Tre le auto coinvolte nel sinistro: sul posto, i sanitari del 118 che hanno soccorso le tre persone rimaste ferite, nonchè la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

Le indagini

Accertamenti in corso, dunque, per far luce sulla dinamica e sulle cause del sinistro.