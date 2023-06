Incidente a Vallo della Lucania, sulla statale 18: auto sbanda e si ribalta, ferita la conducente

Brutto incidente, ieri pomeriggio, lungo la strada statale 18 a Vallo della Lucania: per cause da accertare, un'auto è improvvisamente sbandata, ribaltandosi.

I soccorsi

Ferita, la donna alla guida, rimasta incastrata nelle lamiere della vettura: a salvarla, i vigili del fuoco di Vallo della Lucania. La malcapitata è stata dunque affidata alle cure dei sanitari. Accertamenti in corso, intanto, per far luce sulle cause e sull'esatta dinamica del sinistro.