Incidente sulla statale 19 delle Calabrie: scontro ad Eboli, un ferito grave

Brutto incidente stamattina lungo la strada statale 19 “delle Calabrie”, ad Eboli: il tratto interessato dal sinistro è stato provvisoriamente chiuso al transito, in entrambe le direzioni. Per cause da accertare, due auto si sono violentemente scontrate. Ferita gravemente una donna, affidata alle cure dei sanitari del 118.

L'intervento

Sul posto, oltre ai soccorsi, il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, impegnato nella gestione della viabilità allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.