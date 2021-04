Incidenti sull'A3 e sulla statale 18: venerdì all'insegna di rallentamenti e code

In particolare, prima dell'uscita di Cava, un camion ha perso il suo carico arrecando notevoli disagi alla circolazione. Intanto, brutto incidente anche a Bivio Cioffi

Venerdì pomeriggio di disagi, quello di oggi, nel salernitano. In particolare, sull'A3, prima dell'uscita di Cava, un camion ha perso il suo carico di piccoli pilastri di cemento, invadendo la carreggiata ed arrecando notevoli rallentamenti alla circolazione. Sul posto, la Polizia Municipale di Salerno per la gestione del traffico, fino in serata.

L'altro sinistro

Intanto, sulla statale 18 ad Eboli, all’altezza di Bivio Cioffi, per cause da accertare, tre auto si sono tamponate: fortunatamente, solo feriti lievi e nessuna gravissima conseguenza. Sul posto, i sanitari e i carabinieri per il rilievi del caso.

