Incidente sulla Statale del Vesuvio: muore Virginia Giordano, lutto a Sant'Egidio

Dolore e sconcerto a Sant’Egidio del Monte Albino per la scomparsa di Virginia Giordano, 22 anni, a causa di un grave incidente stradale sulla Strada Statale 268 del Vesuvio.

La dinamica

La giovane era in sella ad uno scooter insieme al fidanzato quando, domenica sera, improvvisamente, si sono schiantati con un’automobile guidata da un uomo di origini cinesi, nel tratto compreso tra le uscite di San Giuseppe Vesuviano e Poggiomarino. L’impatto è stato violentissimo: Virginia e il fidanzato sono caduti rovinosamente sulla carreggiata facendo un volo di diversi metri. Lei, purtroppo, è morta sul colpo, mentre lui è stato trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore dov’è ricoverato in prognosi riservata. Illeso, ma sotto choc, il conducente della vettura, che si è fermato a prestare soccorso ai due fidanzati. Su dinamica e responsabilità dell’incidente sono in corso le indagini della Polizia Stradale.

Il cordoglio

Intanto, la comunità di Sant’Egidio del Monte Albino piange Virginia. Addolorato il sindaco Antonio La Mura : “Sant'Egidio piange una sua giovane figlia, strappata tragicamente all'affetto dei suoi cari e di tutti noi in giovanissima età. La notizia della morte di Virginia Giordano ci lascia tutti sgomenti e increduli. Un dolore profondo, di fronte al quale è impossibile trovare le parole. A nome mio, della mia famiglia, dell'Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Sant'Egidio del Monte Albino, sconvolta e attonita di fronte a tanto dolore, voglio esprimere le più sentite condoglianze a papà Domenico e mamma Anna, al fratello Nunzio e a tutti quanti piangono la morte prematura di Virginia”.

Gli fa eco l’ex primo cittadino e consigliere regionale Nunzio Carpentieri: “Virginia se n'è andata troppo presto e in un modo che ci lascia ancora più sgomenti. La mia comunità, l'intera città di Sant'Egidio del Monte Albino, si è stretta oggi alla famiglia Giordano, colpita da questo lutto gravissimo, da questo dolore inconsolabile. Una comunità attonita, incapace di trovare un senso a questo dolore. A Domenico, ad Anna, a Nunzio e a tutta la famiglia Giordano un abbraccio affettuoso, segno della vicinanza mia e della mia famiglia in questo momento durissimo. Un pensiero commosso e una preghiera per Virginia, perché possa continuare per sempre ad accompagnare i passi dei suoi cari”.