Incidente frontale tra auto e bus in Costiera: donna in ospedale, traffico in tilt

Paura, in primo pomeriggio di oggi, in Costiera Amalfitana, dove un’auto (Volkswagen Passat) si è scontrata frontalmente con un bus lungo la Strada Provinciale 1, nel territorio comunale di Ravello. Nel violento impatto è rimasta ferita la donna che era alla guida della vettura, la quale è stata condotta in ospedale per essere medicata.

Disagi al traffico

Inevitabili rallentamenti alla circolazione veicolare per la presenza di olio motore sulla carreggiata. Il traffico sulla SP1 rimarrà chiuso fino alla rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente. Anche il servizio di Trasporto pubblico interno è stato momentaneamente sospeso.