Incidente tra moto e furgone ad Eboli: grave un 27enne

Paura, oggi pomeriggio, lungo la Strada Provinciale 30 ad Eboli, dove un furgone si è schiantato con una moto per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Ad avere la peggio, il ragazzo di 27 anni di Albanella che era in sella alla moto, il quale è caduto rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno condotto in ospedale in codice rosso. E’ stato ricoverato anche il conducente del furgone, un 36enne di Montecorvino Rovella, che ha riportato vari traumi e lievi ferite. Su dinamica e responsabilità dell’incidente indagano i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale.