Incidente a Caggiano, auto si ribalta in galleria: ferito il conducente

Si è temuto il peggio, nel tardo pomeriggio di oggi, a Caggiano, dove un’auto (Mini Cooper) si è improvvisamente ribaltata nella Galleria Sigillito lungo la Strada Provinciale 341.

I soccorsi

Alla guida c’era un uomo è che rimasto ferito, ma per fortuna non in modo grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo. Inevitabili i rallentamenti alla circolazione veicolare.