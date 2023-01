Incidente a Teggiano, auto sbanda e finisce fuori strada: donna in ospedale

Si è temuto il peggio, oggi pomeriggio, a Teggiano, dove una donna ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada, in un terreno di campagna. L’incidente è avvenuto in località Castagneta, lungo la Strada Provinciale del Corticato.

I soccorsi

La conducente, per fortuna, non ha riportato ferite ma è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.