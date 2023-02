Incidente sulla strada tra Fuorni e Giffoni, auto sbanda e si schianta contro il muro

Paura, questa mattina, lungo la strada provinciale Fuorni-Giffoni, dove - secondo una prima ricostruzione - un’automobile si è improvvisamente schiantata, per cause in corso di accertamento, contro un muro.

Le indagini

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30. A bordo c’era solo il conducente, che non avrebbe riportato gravi ferite. Sul posto è giunta la Polizia Municipale per ricostruire la dinamica del sinistro.