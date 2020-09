Incidente tra automobili a Sala Consilina: feriti due conducenti

Paura, oggi pomeriggio, lungo la Strada Provinciale Sant’Antonio – Tressanti a Sala Consilina, dove due automobili (Alfa Romeo Giulietta e Ford Fiesta) si sono improvvisamente scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto sono rimasti feriti entrambi i conducenti, i quali sono stati trasportati all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale.