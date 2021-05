Incidente tra auto e moto ad Amalfi: centauro in ospedale

Momenti di paura, nella notte tra sabato e domenica, lungo la SS163 Amalfitana, nel comune di Amalfi, dove si sono scontrate un’automobile (Ford Focus) e una moto (Ducati) per cause in corso di accertamento. Il violento impatto è avvenuto in una curva.

I soccorsi

Ad avere la peggio il ragazzo che era in sella alla moto, un 30enne di Conca dei Marini, il quale è caduto rovinosamente sull’asfalto ed è stato trasportato d’urgenza all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Non è in pericolo di vita. Solo tanto spavento, invece, per il conducente della vettura. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano i carabinieri.