Incidente in Costiera, auto sbanda e si ribalta: ferito il conducente

Paura, poco dopo la mezzanotte, lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, tra Erchie e Maiori, dove si è verificato un incidente stradale. Per cause da accertare, un'automobile in transito si è ribaltata e il conducente è rimasto incastrato fra le lamiere.

I soccorsi

Immediato l'intervento della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Maiori che hanno estratto il ferito affidandolo alle cure di sanitari del 118 giunti sul posto. Ignote al momento le generalità.