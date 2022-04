Incidente a Battipaglia, auto sbanda e si ribalta: soccorso un anziano

Caos e disagi, questa mattina, a Battipaglia, dove un’automobile guidata da un anziano si è improvvisamente ribaltata lungo la Strada Statale 18.

I soccorsi

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la circolazione veicolare che, in pochi minuti, è andata in tilt. L’uomo, che potrebbe essere stato colto da malore, è stato soccorso dai sanitari del 118: le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.