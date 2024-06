Incidente tra furgone e moto a Battipaglia: grave un 32enne

Un grave incidente stradale si è verificato, nel tardo pomeriggio di giovedì, lungo la SS18 a Battipaglia, dove una moto (Yamaha) si è scontrata con un furgone (Citroèn Jumper) per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio il 32enne battipagliese in sella al mezzo a due ruote, il quale, a seguito del violento impatto, è caduto rovinosamente sull’asfalto.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza prima all’ospedale “Santa Maria della Speranza” e poi al Ruggi d’Aragona di Salerno, dov’è stato subito operato a causa delle ferite e dei traumi riportati. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano gli agenti della Polizia Municipale.