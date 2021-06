Tamponamento tra quattro auto a Battipaglia, due feriti: traffico in tilt

Paura e disagi, oggi pomeriggio, a Battipaglia, dove si è verificato un tamponamento tra quattro automobili lungo la Strada Statale 18, all’altezza del bar “Il Cornettone”.

I soccorsi

Due persone sono rimaste ferite, ma in maniera non grave. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la circolazione veicolare che, nel giro di pochi minuti, è andata in tilt.